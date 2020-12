Noël : des idées cadeaux (de dernière minute) pour toute la famille

Dès le 1er décembre, vous avez revêtu votre plus beau pull, passé des journées entières à installer toutes vos décorations, réfléchi à vos repas de fête jusqu'au moment tant attendu. Et là, sous votre sapin, il n'y a toujours rien. Quels cadeaux de dernière minute pour votre mère, père, oncle... ? Dans la famille des retardataires, commençons par les grands-parents. Vous les avez moins vus cette année. Alors pour qu'ils ne vous oublient pas, vous pouvez leur offrir le jeu personnalisable "Trouve qui je suis !", qui coûte 30 euros. Les cadeaux personnalisés se veulent encore tendance cette année. C'est le cas des box gourmandes, idéales pour les plus épicuriens de la famille. Vous pouvez par exemple l'offrir à votre soeur. Le frère, s'il aime la musique, vous pourriez l'emmener voir un concert. Mais comme les salles sont fermées, nous vous suggérons une boîte à écouteurs d'une vingtaine d'euros. Passons au reste de la famille. Vous pouvez offrir à votre oncle une cravate, un portefeuille, ou alors un bonnet à 30 euros aux pompoms interchangeables. Quant à votre tante, si elle s'est mise au zéro déchet, les idées cadeaux plus écolos ne manquent pas cette année. C'est le cas par exemple d'un coffret trio avec un shampooing et un après-shampooing végane, d'une valeur de 39 euros. Pour le père, une montre connectée ferait un cadeau idéal, voire une enceinte connectée pour la maison. Autre idée, un carnet connecté, lui aussi, à 139 euros. Pour la mère, vous pouvez lui offrir un soin du visage aux pierres fines. Cela coûte 73 euros. Moins cher qu'un diamant, mais la garantie d'un visage éclatant pour les fêtes.