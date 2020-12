Noël : des mamies tricoteuses au grand cœur

Elles n'étaient que cinq bénévoles au départ. Aujourd'hui, elles sont une centaine partout dans l'Hexagone. On les surnomme, le bande de Mamies tricoteuses. Rien ne les arrête, pas même le Covid. Une fois par semaine, sur le parking de la mairie, Annick, Geneviève, Nicole et les autres bravent le froid pour faire leur trotte de laine. À Marly, tout le monde les connait. En voiture ou à pieds, chacune repart avec un sac de pelote pour la bonne cause. Ces retraités bénévoles tricotent des vêtements pour les prématurés. Introuvables dans le commerce et pourtant indispensables quand le bébé sort de la couveuse. Leurs confections seront offertes à la maternité de Valenciennes, mais aussi aux Resto du Cœur qui ont déjà récupéré 500 lainages pour les plus démunis. À l'origine de cette initiative, Mauricette, 76 ans. Les tricotteuses confectionnent 2 000 vêtements pour les bébés chaque année. 65 000 prématurés naissent chaque année dans l'Hexagone. Mais, ces vêtements sont contraignants à produire, ils sont obligatoirement tricottés à la main. les tricotteuses livrent elles-mêmes leur production à l'hôpital. Elles lancent un appel aux dons. Elles ont besoin de 200 pelotes de laine pour continuer d'aider les prématurés dans les tous premiers jours de leur vie.