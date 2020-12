Noël en comité réduit : comment les professionnels des produits de fêtes se sont adaptés

Pour le repas du réveillon, vous nous avez donné votre menu, mais aussi votre plan de table. La fête oui, mais en petit comité. Les commerçants se sont adaptés. C'est le cas dans cette pâtisserie de la région parisienne qui innove cette année avec des demi-bûches. "Il fallait forcément qu'on fasse quelque chose. Du coup, on s'est dit qu'il faut réduire les tailles, mais en soi sur les décors, rien ne change, à part découper la bûche", Thomas Hugon, chef pâtissier à Jean-François Foucher à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine. Cette nouvelle bûche a déjà trouvé ses adeptes. Une centaine de demi-bûches ont été vendues, comptés 26 euros l'unité. Cette année, les Français ont envie de se faire plaisir. Dans l'hypermarché Auchan à Saint-Herblain Loire-Atlantique, les produits de fêtes sont mis en avant et les promotions sont partout, comme dans le rayon de Saumon. Promotion aussi du côté foie gras pour lequel un tiers des ventes annuelles se font à Noël. Des dîners en petit comité et qui se feront forcément à la maison en raison du couvre-feu. Voilà de quoi réjouir Jean-Claude Poignant, boucherie du marché à Neuilly-sur-Seine final, ce boucher espère limiter la casse et faire le même chiffre d'affaires que l'an dernier.