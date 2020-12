Noël et Saint-Sylvestre : les fêtes maintenues mais sous conditions

Vous rêviez d'un passage à la nouvelle année sur les Champs-Élysées pour enterrer une bonne fois pour toute 2020 et son lot de mauvaise nouvelle ? N'y comptez même pas. Cette année, le champagne et les cotillons se feront à la maison et si possible à six adultes maximum. Le couvre-feu de 21h à 6h du matin s'appliquera également pour la nuit de la Saint-Sylvestre. À en croire les personnes croisées à Paris, la mesure sera diversement respectée. Faire la fête sera sans doute plus facile une semaine plus tôt pour le réveillon de Noël. Il n'y aura pas de couvre-feu ce soir-là, cela afin de permettre aux familles de rassembler plus facilement. Une très bonne nouvelle que d'autres attendaient avec impatience, qui estiment que Noël est une fête de famille sacrée. Mais certains à Biarritz ne cachent pas leurs inquiétudes. Pour ce soir de Noël, la recommandation du gouvernement est de limiter les interactions dans les cinq jours qui précèdent, surtout pour ceux qui verront des personnes âgées ou vulnérables ce soir-là.