Noël : la fête du partage

C’est un rêve que certains réalisent le soir du dimanche 24 décembre, dîner sur une péniche face à la Tour Eiffel. À l’intérieur, c’est déjà ambiance DJ et habit de lumière. La soirée promet d'être festive pour les 80 invités du secours catholiques, à commencer par le menu. Quelques heures plus tôt, le bateau était déjà en pleine effervescence. Samira, la responsable, avait les yeux partout pour s’assurer que tout soit prêt à temps, avec parfois quelques frayeurs. Rien n'est laissé au hasard, l’association prépare la soirée depuis six mois. Ce soir, une quinzaine de bénévoles se sont portés volontaires. Omar Nimaga, chef du restaurant “La Table du Chef” à Cannes, veut distribuer un peu de magie à ses trente convives. Il a invité des habitants du quartier qui sont tous seuls pour Noël, comme Laurence, sa voisine du dessus. Omar a l’habitude de proposer des menus gastronomiques, mais ce soir, à Noël, il n’y a pas de limites ou presque. Une chose est sûre, sa bonne humeur est communicative. La soirée du réveillon, à plusieurs, ne fait que commencer. TF1 | Reportage L. Adda, J. Maviert, S. Boujama