Noël : la solidarité du secours catholique

Comme chaque année, de nombreuses initiatives permettent, aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens, de passer une belle soirée de Noël. C'est le cas notamment du Secours catholique. À Paris, cinq péniches ont été affrétées à cette occasion et une centaine de bénévoles mobilisés. Grâce à la générosité de ces derniers, plus de 600 personnes auront droit à un dîner étoilé avec des animations, des spectacles...