Noël : le crémant bat tous les records

Une belle bouteille, le son des bulles, soirée parfaite en apparence, jusqu'à ce que le crémant fasse son apparition. C'était le vilain petit canard des vins pétillants, mais depuis quelques années, le crémant s'est métamorphosé. Aujourd'hui, il n'est pas facile de faire la différence avec une coupe de champagne. Pour expliquer une telle ressemblance, nous sommes allés dénicher les secrets de fabrication du crémant. Nicolas Emereau produit quatre millions de bouteilles par an cachées tout au fond de dix kilomètres de galerie, à Bellevigne-les-Châteaux (Maine-et-Loire). Le crémant s'affine maintenant comme un grand cru. Un savoir-faire bien mieux élaboré que de plus en plus de producteurs possèdent. Le crémant gagne progressivement sa place sur le marché du vin. Contrairement au vin, les ventes de bulles battent des records. Elles atteignent plus de 100 millions de bouteilles en 2022, c'est trois millions de plus qu'en 2021. En conséquence, les rayons ont été complètement réorganisés dans les magasins. Le prix, moins cher, du crémant fait son succès. En supermarché, comptez entre 20 à 40 euros pour du champagne, contre 5 à 10 euros pour du crémant. Et ce tarif attire les nouvelles générations. Et en cette fin d'année, le crémant n'a pas fini de se faire mousser. TF1 | Reportage L. Cloix, S. Fortin