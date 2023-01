Noël Le Graët : le président de la FFF mis en retrait

On attendait Noël Le Graët, voici Philippe Diallo. Vous ne le connaissez pas. C'est lui, le nouvel homme fort du football français. Il devient le patron de la Fédération pour les mois à venir. Jusque-là, il n'en était que le vice-président. Pourtant, mercredi matin, les membres du comité exécutif, le gouvernement, la fédération, viennent bien rencontrer Noël Le Graët au siège de l'institution. Trois heures d'attente et une question : Noël Le Graët va-t-il démissionner ? C'est que semble souhaiter le gouvernement. La fédération, comme la Fédération française de football, mérite un président à la hauteur et qui permet de donner une bonne image du football français à travers la planète", a déclaré Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Durant cette fameuse réunion, selon nos informations, la démission de Noël Le Graët est demandée, sans que celui-ci ne cède. Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, lui aurait alors proposé une mise en retrait. Et c'est la solution finalement choisie. Un choix qui n'aurait pas fait l'unanimité. C'est donc Philippe Diallo, le vice-président, qui se voit confier ses fonctions. Durant cette réunion, Florence Hardouin, directrice générale, également sur la sellette, est mise à pied. On apprend qu'elle aurait été hospitalisée après un malaise. Hardouin, comme Le Graët, font toujours l'objet d'une enquête ministérielle concernant leur comportement à la fédération. Mais même avant ses conclusions, Le Graët semble hors-jeu. À la sortie, Vincent Labrune, le représentant des clubs professionnels assume. Ce changement a été approuvé par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. De son côté, Didier Deschamps réagi pour la première fois au propos de Noël Le Graët à l'encontre de Zinedine Zidane. "Il a dit, il a eu des paroles inappropriées. C'est très bien qu'il ait pu faire ses excuses à Zizou". Mais le sélectionneur n'en dira pas plus sur la mise en retrait de Noël Le Graët, le président qui l'a nommé et qui semble avoir déjà disparu ce soir des couloirs de la fédération. TF1 | Reportage S. Millanvoye, D. Pires, O. Levesque