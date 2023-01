Noël Le Graët : peut-il démissionner ?

Il a préféré éviter la presse. Arrivé en voiture à la fédération française de football, Noël le Graët se fait discret. Il y était attendu pour la deuxième fois par des enquêteurs chargés d’une mission d’audit sur le dysfonctionnement à la fédération, et qui le soupçonne de comportement inapproprié avec des femmes qu’il côtoyait dans son travail. Face à la crise, Noël le Graët en a profité pour convoquer ce mercredi matin son gouvernement, le comité exécutif de la fédération, pour lui expliquer ces récentes déclarations. Ces élus n’ont pas la possibilité de le destituer. Mais si huit membres le décidaient, une assemblée générale extraordinaire des élus du football français pourrait être convoquée. Il faudrait une majorité simple de mécontent pour que Noël le Graët quitte son poste. Il serait alors remplacé provisoirement par son vice-président Philippe Diallo. Mais soyons clair, c’est aujourd’hui très improbable. Pourtant, ses soutiens les plus fidèles comme Eric Borghini qui dirige la ligue méditerranée, se pose la question sur l’avenir de Noël le Graët. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Millanvoye, A. Flieller, C. Aragona