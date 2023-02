Noël Le Graët : que dit le rapport du ministère ?

Dans un rapport de 28 pages, que nous avons pu consulter, les enquêteurs du ministère des Sports pointent certains dérapages de Noël Le Graët. "Les auditions conduites par la mission ont mis en lumière une attitude problématique de M. Le Graët vis-à-vis des femmes qui peut être qualifiée au minimum de sexiste", précise le document. Au total, les trois enquêteurs ont interrogé 103 personnes sur la gouvernance de la fédération française et sur le comportement de son président, aujourd'hui en retrait. "La mission a recueilli par ailleurs plusieurs témoignages relatifs à des agissements de M. Le Graët susceptibles de recevoir une qualification pénale", poursuit le rapport. Le rapport décrit une ambiance sexiste et violente au sein de la FFF, administrée par Florence Hardouin, directrice générale, et Noël Le Graët. D'après les enquêteurs, ce dernier ne peut plus exercer sa fonction : "La mission considère que, compte tenu de son comportement envers les femmes (...) M. Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, R. Cassan, P. Brame