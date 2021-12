Noël : les lacs gelés du Doubs font le bonheur des vacanciers

Un lac naturel de 74 hectares aux allures de station de ski. Depuis quelques jours, il a entièrement gelé pour devenir une immense patinoire. “C'est juste magnifique, c'est une patinoire naturelle et on adore le paysage”. Comme pour tout sport d'hiver, on commence par s'équiper : “Gants obligatoires et nous, on leur met les casques, parce que les chutes sont quand même vite vite possibles. Puis des fois, on n'arrive pas toujours à se rattraper, donc on préfère jouer la sécurité”. Le patinage sur le lac est pourtant interdit par la commune de Bouverans. Mais pour les habitués, la glace est suffisamment solide pour s'élancer sans crainte. “La glace est très bonne, elle est vachement lisse, c'est un plaisir pour nous. Sinon, si on voit des bulles d'air très profondément qui sont prises dans la glace, là on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de centimètres de glace, donc ça nous rassure aussi”. Dix centimètres de glace formés grâce à des nuits consécutives de grands froids à moins 15° minimum. En plein soleil ce mardi, on a relevé moins 12°. Pas de quoi dissuader cette famille de pique-niquer sur la glace. “Il fait très froid, donc, on a essayé de ramener des choses un petit peu qui nous réchauffent. Une fondue au fromage, ça tient au corps et ça nous permet de passer l'après-midi sans avoir froid et un petit thé pour les 4h avec des fruits”. En cette période de vacances scolaires, nombreux sont venus en famille pour profiter de ce sublime terrain de jeu sans oublier d'immortaliser ce moment. TF1 | Reportage S. Agi, G. Martin, J. Chaize