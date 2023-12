Noël : les zones logistiques tournent à plein régime

Tout ce que vous commandez en ligne transite dans des zones logistiques, au moins une fois. Aux portes de Lyon, la plus grande zone logistique de France, 400 entrepôts très surveillés. Nous avons poussé les portes de l'un d'entre eux. Chez un géant français de la vente en ligne, des équipes se relaient jour et nuit, cinq jours sur sept pour préparer et expédier les commandes. En plus de la centaine de salariés, 60 intérimaires ont été recrutés pour Noël. Plus de 30 000 cartons sont expédiés en une journée, des colis suivis à la trace grâce à des puces électroniques. Juste à côté, un studio photo capture les nouveaux produits pour alimenter chaque jour le site Internet. De jour comme de nuit, c'est une valse ininterrompue de camion, plus de 8 000 par jour. Au cœur de la zone, un centre routier avec des parkings dédiés, des stands de lavage et des stations-services pour les poids lourds. Le soir venu, dans un restaurant routier, l'ambiance est international. Ce qui préoccupe les routiers, ce sont les vols à la roulotte et les braquages. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys, A. Cerrone