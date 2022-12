Noël : ne gachez plus vos cartes cadeaux

Faute d'inspiration à Noël, elle est notre meilleure alliée, la carte-cadeau. Solution de dernier recours pour ne pas arriver la main vide. Pas si sure, une carte sur cinq ne sera jamais utilisé. 1 milliard d'euros de carte-cadeau dort au fond des tiroirs. Pour ne pas les gâcher, cette plateforme internet vous propose de vous les racheter en quelques clics. Au lendemain de Noël, elle croule sous les demandes. Comment cela fonctionne ? Rien de plus simple, il suffit de renseigner le montant de la carte, l'enseigne concerné, la plateforme, vous faites alors une offre de rachat. En fonction de l'enseigne ou de la date d'expiration, le montant proposé oscille entre 50 et 95 % du prix initial. Une solution qui, en cette période d'inflation, attire de plus en plus pour récupérer l'argent, du côté vendeur. Mais aussi pour faire de bonnes affaires, côté acheteur. Virginie Haussmann économise en moyenne 15 % entre la valeur de la carte et le prix payé pour se l'offrir. Cette année, plus de 100 000 cartes-cadeaux ont été vendus sur Internet. C'est deux fois plus qu'il y a un an. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Laurent, A. Mersi Backchich