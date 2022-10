Noël plus cher : faut-il acheter vos jouets dès aujourd'hui ?

L'enseigne de jouets, dans laquelle nous nous sommes rendus, affiche actuellement de grosses promotions. Résultats, beaucoup de clients ont déjà attaqué les courses de Noël début octobre. "J'ai acheté maintenant pour Noël. Je fais attention comme tout le monde, je pense, et j'ai profité de l'offre. Du coup, ma fille de trois ans a plein de petits cadeaux", déclare une cliente. C'est peut-être une bonne idée, car les prix des jouets avaient déjà augmenté cette année et ils risquent de grimper de 6% d'ici Noël. Tout dépend des composants et de la provenance. Prenons l'exemple des petites briques LEGO. "Sachant que toutes les boîtes ne sont pas produites au même endroit, celles qui viennent de l'entrepôt de Chine pourraient être sujet à des augmentations un peu plus importantes que celles qui viennent de Hongrie ou de République tchèque", indique Maxime Bonati, directeur de magasin - King Jouet. Tout n'augmentera pas. La célèbre marque de poupées Barbie gardera ses prix stables par rapport à l'année dernière. Par contre, les jouets contenant de l'électronique pourraient augmenter de 11%. Quant aux peluches géantes "made in China", leur facture risque de s'alourdir de 15%. "Quelles sont les principales raisons de cette augmentation ? La première, c'est les coûts de fabrication, à la fois impact matières premières mais aussi énergie. Deuxième raison, c'est l'acheminement de ces jouets au travers des containers, dont le prix a augmenté d'une manière énorme l'année dernière", explique Philippe Gueydon, co-président de la FCJPE. TF1 | Reportage C. Chapel, J. Corbillon, J. Clouzeau