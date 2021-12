Noël sous Covid : avez-vous changé vos plans à cause du variant Omicron ?

L'ambiance est plutôt maussade sur le bassin d'Arcachon. D'habitude, l'Hôtel de la Plage affiche complet à Noël, mais cette année ses clients ne viendront pas rejoindre leurs familles. Ils préfèrent rester chez eux. Près de 50 % de réservations en moins par rapport à 2019, une baisse historique pour son directeur, Jean-Yves Arnaud. "C'est la première année où l'hôtel sera quasiment vide pour les vacances scolaires. C'est la première fois", dit-il. Moins de réunions de famille, moins de vacances à l'étranger aussi. C'est la course contre la montre chez Marco Vasco, spécialiste du voyage sur-mesure. Quelques pays ont annoncé la fermeture de leur frontière. "Ce qui peut être vraiment gênant, c'est quand les règles de destination changent et deviennent très contraignantes comme une quarantaine ou un isolement en arrivant. Ça peut quand même perturber fortement le voyage", affirme son directeur général, Alexandre Vercoutre. Dans cette agence de voyages, 5% des annulations concernent des passagers testés positifs au covid. Ceux qui n'ont pas prévu de voyager ont pris le parti de voir les choses en petit. "On est très indécis. On attend le dernier moment pour décider", dit une dame. "Ça se fera en petit comité", se confie une autre. En effectifs réduits, le repas reste sacré pour les Français, pas question de se limiter. "Les gens se lâchent au moment des fêtes", constate Jean-Luc Charron, boucherie Bernard - Paris 15e. Pas d'inquiétude pour ce boucher, déjà 120 commandes sont en cours. Cela devrait encore s'accélérer d'ici le 24 décembre. TF1 | Reportage L. Adda, G. Vuitton, Y. Chambon