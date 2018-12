Noëls blancs : de plus en plus rares

Jusqu'en 1970, les Noëls blancs étaient beaucoup plus fréquents, notamment à Marseille et Strasbourg. Dans le nord-est du pays, ils se répétaient également beaucoup durant une trentaine d'années. Si on prend comme exemple la capitale alsacienne, la ville avait connu dix Noëls blancs de 1959 à 1988. Puis de 1989 à 2018, le chiffre s’est réduit à cinq. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.