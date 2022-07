Nom de famille : plus facile de changer

Il vous suit depuis que vous êtes né, est inscrit sur tous vos papiers officiels, dès ce vendredi 1er juillet, vous pourrez facilement modifier votre nom de famille. Voici ce que vous pourrez faire. Vous vous appelez Julie Martin du nom de votre père. Durand est le nom de votre mère. Vous avez trois options possibles : adopter le nom de famille de votre mère (Durand), prendre le nom de votre père et de votre mère (Martin Durand), ou l’inverse (Durand Martin). Attention : seuls les noms inscrits sur votre acte de naissance peuvent être utilisés pour modifier celui que vous portez actuellement. La nouveauté, c’est moins de délai et il n’y a plus aucune justification à fournir. La seule condition est d’être majeur. La démarche est simple. Il suffit de remplir un formulaire à la mairie. Mais tous ne feront pas ce choix pour des raisons pratiques. Le changement est gratuit. Et réfléchissez bien car il est irréversible. T F1 | Reportage M. Debut, J. Lacroix-Nahmias, X. Boucher