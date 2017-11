Dans une étude publiée ce mercredi, l’Observatoire national de la délinquance et de la répression pénale met en évidence une baisse généralisée et progressive du nombre de vols commis au moyen d’une arme. Ils auraient baissé de près de 60% en 7 ans, selon les statistiques. Mais en contrepartie de cette baisse, l'observatoire met en avant un transfert vers différents types de trafics divers et vers la cybercriminalité.