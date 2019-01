Le nombre de fonctionnaires a-t-il baissé dans notre pays ?

Du point de vue de la population, il y aurait de moins en moins de fonctionnaires dans les hôpitaux, les centres d'impôts et les collèges. Mais est-ce vraiment la réalité ? Le nombre de fonctionnaires dans notre pays est-il en constante baisse ? Comment explique-t-on ce sentiment d'abandon que perçoivent certains d'entre nous ? Éléments de réponse avec notre journaliste, Yani Khezzar. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.