Nombre de noyades en baisse cet été : comment l’expliquer ?

Cette année, les noyades ont baissé de 22% en juin et juillet par rapport aux années précédentes. Ils sont la première cause de mort accidentelle chez les moins de 25 ans, avec un millier de décès par an. A Marseille, on enregistre beaucoup moins d’incidents liés aux noyades, tout comme dans le reste de la France, où certains lieux de baignade ont été moins prisés. Sur une plage marseillaise, la mise en place d’un dispositif de prévention montre aussi son efficacité. Quant à l’autre bout de la ville, des petits Marseillais passent leurs vacances à apprendre à nager avec l’association "Grand bleu". Ils bénéficient, comme 310 000 autres enfants en France, d’un apprentissage gratuit, qui est encouragé par l’Etat. Dans le Vaucluse, des gendarmes patrouillent sur la Sorgue en canoë depuis trois ans, pour veiller à la sécurité des vacanciers. Depuis le début du mois d’août, les Français se ruent vers les lieux de baignade. Cependant, les fortes chaleurs ne doivent pas faire oublier les risques chez les enfants et les adultes. Les autorités appellent à la plus grande vigilance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.