Noms de rues identiques : le casse-tête des communes fusionnées

Michel Faivre ne reçoit pas correctement son courrier depuis 2016, et ça l'agace. Sa dernière facture d'eau, par exemple, n'est pas arrivée à la bonne adresse. Il a donc dû payer des pénalités de retard. Michel habite dans une rue en doublon. À Moret-Loing-et-Orvanne, en Seine-et-Marne, il y en a en effet 75 noms de rue en double ou en triple. Tous ses tracas sont dus à la création d'une commune nouvelle. Il y a huit ans, cinq villages ont fusionné pour donner Moret-Loing-et-Orvanne. Mais ces rues ont gardé leurs noms d'origine. Par exemple, vous avez rendez-vous Rue de l'Église, dans le GPS, vous allez trouver cette rue trois fois, à dix kilomètres les unes des autres. Près de 1 000 habitants ont des problèmes d'adresse. Quant à Julie, la factrice, elle s'est adaptée. Elle a appris par cœur le nom des rues et des personnes concernées. Une solution de secours qui ne résout pas tous les problèmes. La livraison de colis, par exemple, sème la pagaille chez les commerçants. C'est notamment le cas d'Arnaud Labouze, pharmacien, qui reçoit souvent en retard les médicaments. Depuis la fusion en 2016, personne ne s'était saisi la question. Les habitants se sont plaints de la situation auprès du maire. Rebaptiser les rues reste la seule solution pour la mairie. Elle a fait appel à un comité de citoyens et d'experts chargés de trouver de nouveaux noms. Il faudra au moins un an pour que l'on puisse enfin se repérer à Moret-Loing-et-Orvanne. TF1 | Reportage M. Ravier, S. Humblot