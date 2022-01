Non vaccinés : pourquoi ils ont changé d’avis

Après des mois à s’y opposer, Théo, 18 ans, décide de se faire vacciner pour une seule et unique raison : “le pass vaccinal”. Dans le département des Bouches-du-Rhône où la couverture vaccinale est largement inférieure à la moyenne nationale, les primo-injections se multiplient. Elle représente 10% des vaccinations. “Je suis chauffeur-Livreur. Vu qu’il y a beaucoup de cas, il nous oblige à nous vacciner”. Les salariés en contact avec du public n’ont plus que deux semaines pour recevoir au moins une dose, sinon ils ne pourront plus travailler. Alors partout en France, ils sont nombreux à sauter le pas, parfois à contre cœur. “C'est difficile d'être forcée. Ce n'est pas de mon plein gré”. Des sceptiques qui demandent au médecin un long travail de pédagogie. “Si vous ne voulez pas ou vous venez, mais à contre-cœur, on va prendre le temps de discuter, de connaître vos motivations, d'essayer d'apporter des arguments pour apaiser un petit peu ce choix”. En plein cœur de la 5ème vague, la peur d'être contaminé devient un argument. Car rares sont ceux qui n'ont pas encore été touchés par la Covid. “On ne sortait pas beaucoup avec les enfants. Mais au final, c’est quand même arrivé. Quand ça nous arrive, on réfléchit un peu plus”. “Mon idéal était d'attendre, d'attendre, d'attendre, d'attendre, mais je ne veux pas finir à l'hôpital”. Depuis début décembre, 200 000 Français reçoivent chaque semaine leur première dose de vaccin. TF1 | Reportage M. Brossard, X. Boucher, C. Diwo, R. Roiné, D. Riquois