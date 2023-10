Nord d'Israël : des villages évacués

La peur se propage dans les collines de Galilée, à l'extrême nord d'Israël. En face, c'est le Liban. Depuis quelques jours, les accrochages meurtriers s'intensifient entre le Hezbollah, le groupe terroriste libanais, et l'armée israélienne. Nos envoyés spéciaux ont pénétré dans la zone frontalière ultrasensible. L'armée israélienne l'a fermée sur une bande de 4 km. Des soldats sont déployés le long de la route déserte. Les forces spéciales s'entraînent derrière les arbres. Trop de tensions, trop de risques, les habitants doivent évacuer. Le kibboutz Baram est déjà vide. Alain est sur le point de partir. "Nous craignons surtout l'infiltration, comme ça s'est passé à Gaza, comme le Hamas est rentré et massacré notre population. Nous craignons que le Hezbollah cherche à faire la même chose sous les ordres de l'Iran bien sûr", se confie-t-il. Seuls des hommes armés restent dans le kibboutz pour le protéger. Récemment, il y a eu une tentative d'infiltration de combattants du Hezbollah dans cette zone, la plus proche de la frontière et la plus tendue. Plusieurs civils ont déjà été tués, des deux côtés de la frontière. Alors un deuxième front va-t-il s'ouvrir au nord d'Israël ? De nombreux habitants le craignent. TF1 | Reportage L. Boudoul, L. Lassalle, F. Amzel