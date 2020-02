Nord : le département où l'on compte le plus de voitures

Plus de deux tiers des Français utilisent leur voiture pour aller au travail. Résultat, il y a près de trente kilomètres de bouchon engorge la métropole lilloise chaque matin. Dans le Nord, le département le plus peuplé de France, on compte 1,4 million de véhicules. C'est plus d'une voiture par foyer. Des voitures encore et toujours indispensables en régions, mais un parc de plus en plus vieillissant. L'âge moyen dépasse les dix ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.