Nord-ouest de la France : enfin le retour de la chaleur !

Le soleil se montre enfin sur la plage des Sables-d'Olonne (Vendée). Il fait 28°C ce jeudi après-midi et les touristes sont rassurés. Il y a quinze jours, le 2 août, sur cette même plage, c'était la tempête. Nous y étions, la tempête et la marée ont causé d'importants dégâts dans les restaurants de plage. Cet après-midi, le glacier a retrouvé ses clients. Il rattrape le manque à gagner du début du mois. Sur la plage d'Agon-Coutainville (Manche), on connaît le même soulagement de voir enfin le soleil apparaître, cette après-midi. Les restaurants avec terrasses font le plein. En juillet, Corinne Vocisano, gérante du restaurant Le Grand Herbet a perdu 30% de son chiffre d'affaires. Les affaires reprennent également dans les campings. Avec cette météo, les réservations se multiplient pour fin août et ceux qui sont là n'ont plus aucune envie de partir. "Notre départ était prévu le 27 et je crois qu'on va prolonger jusqu'à la fin du mois", déclare Corinne, une cliente du camping municipal Le Martinet à Agon-Coutainville. Le soleil s'est installé au moins jusqu'à la fin de semaine. TF1 | Reportage J. de Francqueville, L. Adda, M. Stiti