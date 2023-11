Nord-Pas-de-Calais : l'eau polluée pour longtemps

Des bidons, des bouteilles de gaz et une eau souillée et stagnante. Les inondations dans les Pas-de-Calais ont tout emporté sur leur passage, éparpillant des milliers de déchets dans la nature. Aucune étude d'impact de la pollution n'a encore commencé, mais il y a déjà un problème : le fioul de chauffage, comme à Arques. Dans de nombreuses maisons, des cuves se sont renversées, et aujourd'hui encore, l'odeur de mazout est perceptible. Le Pas-de-Calais n'en a pas encore terminé. Autour de Montreuil-sur-Mer, par exemple, des routes sont toujours impraticables et des maisons sont encore inondées. Les pompiers sont sur place, et ils surveillent justement la pollution. Et désormais, il va falloir mettre le territoire sous surveillance. Déjà, des opérations de ramassage des déchets s'organisent ici ou là, mais on sait que beaucoup de polluant sont partis à la mer. La crainte des autorités sanitaires est aujourd'hui une pollution de la nappe phréatique. La nature qui subit les dommages collatéraux de ces inondations historiques. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Chapel, G. Delobette