Nord : un manoir bientôt détruit pour construire un supermarché ?

C’est une belle maison bourgeoise, mais à Louvroil, tout le monde l’appelle “le château”. Construite au milieu du XIXe siècle, l’édifice en pierre de taille fait la fierté des habitants de Louvroil mais pourrait être démoli d’ici la fin de l’année. La bâtisse, estimée à 500 000 euros, a servi de clinique puis d’hôtel. En vente depuis six ans, elle se détériore et nécessite une importante rénovation. Elle n’est pas classée monument historique, c’est ce qui a poussé la municipalité à accepter l’offre d’une chaîne de magasins. Le permis de démolir a déjà été déposé. La chaîne de supermarchés envisage de créer 1 500 mètres carrés de commerce et un grand parking. Ce qui redynamiserait le centre-ville, d’après la mairie. Mais le projet divise car un magasin de la même chaîne existe déjà à Louvroil, situé à moins de 500 mètres. Une pétition a déjà récolté plus de 4 000 signatures. L’opposition municipale se mobilise pour tenter de trouver une autre solution. Contactée, la direction d’Aldi n’a pas souhaité répondre aux questions. L’opposition, elle, a jusqu’à la semaine prochaine pour déposer un recours, faute de quoi le chantier débutera à la fin de l’année. TF1 | Reportage J. P. Feret, T. Copleux, C. Yzerman