Nordahl Lelandais est-il impliqué dans d'autres disparitions ?

Présumé innocent à ce jour, de très lourds soupçons pèsent sur Nordahl Lelandais. Pour la première fois depuis plusieurs années, policiers et gendarmes se demandent s'ils n'ont pas affaire à un tueur en série. Le procureur de Chambéry a d'ailleurs confirmé que les autorités vont examiner ou réexaminer toutes les disparitions inquiétantes dans la région.