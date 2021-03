Nordahl Lelandais lié à une nouvelle affaire de meurtre ?

Thomas Rauschkolb avait 18 ans. Le 28 décembre 2015, son corps sans vie a été retrouvé au bord d'une rivière de Grésy-sur-Aix, non loin de la discothèque Le Sierroz où il a passé la soirée. Thomas avait beaucoup bu. Les enquêteurs conclus très vite à un accident et ne font pas d'autopsie La semaine dernière, à la demande de sa famille, l'exhumation du corps du jeune homme a été ordonnée en vue d'une autopsie pour déterminer plus précisément les causes de la mort. Car la famille n'a jamais cru à la thèse d'accident. Thomas est sorti de la discothèque sans sa doudoune alors qu'il faisait - 5° C. Il est parti dans la direction opposée à son domicile et a franchi deux palissades. Pour son père, Thomas fuyait. "Dès le départ, je dis, soit une personne soit un chien. On a Lelandais qui a un chien et maitre-chien", soupçonne-t-il. Nordahl Lelandais est soupçonné du meurtre de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Une photo de 2012 montre qu'il a déjà fréquenté la discothèque de la Grésy-sur-Aix. Surtout son ex-petite amie, a elle-même fait une déclaration troublante au Parisien sur l'état de Nordahl Lelandais le soir de la mort de Thomas Rauschkolb. Me Bernard Boulloud, avocat de la famille de Thomas Rauschkolb, invite à la prudence. Nordahl Lelandais doit être jugé en mai devant les assises de la Savoie pour le meurtre d'Arthur Noyer.