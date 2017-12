Nordahl Lelandais est mis en examen pour l'assassinat du militaire disparu

Déjà suspecté dans l'affaire de la disparition de la petite Maëlys en août dernier, Nordahl Lelandais est à nouveau désigné comme suspect numéro un dans le dossier Arthur Noyer. Un militaire qui avait disparu depuis avril, dont les restes ont été retrouvés et identifiés il y a quelques jours. L'ancien militaire de 34 ans a été mis en examen ce mercredi pour "assassinat". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.