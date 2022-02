Nordahl Lelandais : un profil psychologique glaçant

Ils sont plusieurs psychiatres et psychologues à l'avoir rencontré en prison pendant de nombreuses heures pour tenter de résoudre une énigme. Qui est Nordahl Lelandais ? Tous reviennent sur la personnalité ambivalente de celui que ses amis surnomment "Nono", et qui a grandi dans une maison de Domessin en Savoie. Certaines de ses ex-compagnes parlent d'un charmeur un peu pommé, mais toujours correct. Quand d'autres le décrivent franchement impulsif, jaloux et manipulateur. Un homme capable de basculer d'un profil à l'autre, comme avec ses petites-cousines qui le soupçonnaient d'avoir agressé sexuellement. Cette ambivalence sera au cœur du procès, selon les avocats des victimes. Dans leurs expertises, les psychiatres relèvent des traits de personnalités particulièrement inquiétants : "indifférence froide envers les sentiments d'autrui". "Attitude irresponsable manifeste et persistante". "Très faible tolérance à la frustration". Selon Me Yves Crespin, avocat des parties civiles, "il est dans une forme de toute-puissance. L'autre et les règles ne comptent pas. C'est pour ça que c'est un sociopathe, c'est-à-dire qu'il ne va pas se conformer aux règles. Il ne les accepte pas". Un mépris des autres et des règles qui le pousseront à tuer Arthur Noyer en avril 2017 et selon ses propres aveux la petite Maëlys quatre mois plus tard. Mais des doutes persistent sur les motivations de Nordahl Lelandais, notamment sur son profil de pervers sexuel. Il a reconnu des petits attouchements sur ses petites-cousines. Et les enquêteurs ont la preuve qu'il consultait des sites pédopornographiques. Autant d'éléments objectifs qui selon les enquêteurs montrent un penchant de l'accusé pour la pédophilie. Lors du procès du meurtre d'Arthur Noyer en mai 2021 à Chambéry, Nordahl Lelandais est loin de donner toutes les réponses. Face à ses anciens proches qui le suppliaient d'expliquer pourquoi il avait tué le jeune militaire ? L'accusé, le plus souvent, restait totalement mutique. Son avocat, lui, ne souhaitait pas s'exprimer avant la fin du procès qui tient actuellement à Grenoble. TF1 | Reportage T. Malandrin, R. Bey