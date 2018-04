Nordhal Lelandais : son ex-compagne avait porté plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui"

De nouvelles révélations dans l'affaire Nordhal Lelandais, l'ancien militaire qui a avoué les meurtres de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Ce mercredi 4 avril 2018, des informations ont circulé selon lesquelles il avait également été visé par une plainte en juillet 2017. C'est son ancienne petite amie qui l'a déposée pour "mise en danger de la vie d'autrui avec risque immédiat de mort", mais le dossier avait été classé sans suite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.