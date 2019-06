Normandie : inondations et coulées de boue à Lisieux

Ce mardi 25 juin, à deux heures du matin, l'équivalent de trois semaines de pluie s'est déversé à Lisieux, en Normandie. La rivière a débordé et a emporté plusieurs voitures. Des coulées de boue ont envahi des maisons. Un glissement de terrain a obstrué la voie ferrée qui relie Lisieux à Caen. Le trafic ne reprendra pas avant jeudi 27 juin, le temps des contrôles de sécurité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.