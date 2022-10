Normandie : la sécheresse en octobre

Si l'herbe est de nouveau verte dans le Calvados, il est toujours interdit de laver sa voiture au rouleau. Les restrictions liées à la sécheresse viennent tout juste de s'alléger. Cela faisait bientôt trois mois qu'un centre de lavage n'avait pas fonctionné. Le patron a perdu 115 000 euros et ne comprend pas pourquoi son activité ne reprend pas complètement. Les restrictions perdurent depuis cet été, même si certaines ne sont plus vraiment d'actualité. Il est toujours interdit d'arroser les espaces verts, son potager de 10 heures à 17 heures et de remplir sa piscine. Pour vraiment économiser l'eau, les habitants ont leur propre méthode. Cet été, la rivière avait presque disparu. Les pluies récentes n'ont pas suffi à faire remonter le niveau de l'eau. Inquiétant, puisque c'est là qu'elle est pompée et distribuée dans le réseau d'eau potable de l'agglomération de Saint-Lô. Pour faire face à cette situation exceptionnelle, une réserve de 70 000 mètres cubes d'eau est stockée dans ce barrage. En cas de crise, elle pourra alimenter les habitants pendant trois semaines. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby