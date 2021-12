Normandie : l'autoroute A13 va supprimer les barrières de péage

La fin du cauchemar des bouchons lors des longs week-ends ou des grandes vacances, c'est la promesse des autoroutes du Nord et de l'Est de la France. En 2024, sur l'A13 et l'A14, les cinq barrières de péages seront désinstallées. 200 km d'une traite avec chaque année, selon les promoteurs, l'économie de 9,5 millions de litres de carburant, 23 000 à 30 000 tonnes de CO2, soit la consommation de 11 000 véhicules, et en cumul 1,7 million heures de conduite. "Je pense que c'est une très bonne idée parce que ça nous permet de gagner du temps par rapport à notre travail", réagit un automobiliste. "Dans la grande distribution, si les gens qui font la queue aux caisses pouvaient sans s'arrêter à la caisse, ça serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus rentable. De la même manière sur une autoroute, ça sera beaucoup plus rentable aussi d'avoir des gens qui pourront payer sans s'en apercevoir", déclare un autre. Fini les gares de péage sur le réseau. Une quarantaine de portiques avec caméras et capteurs seront chargés de faire le tri entre voitures et camions, y compris étrangers, assure l'exploitant. La facturation se fera à 130 km/h automatiquement sur le compte de l'usager via un boîtier de type télépéage. Toutefois, il sera aussi possible de payer par carte bancaire ou en espèce. TF1 | Reportage O. Santicchi, J. Lacroix-Nahmias