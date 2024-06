Normandie : l'érosion menace les vestiges du Débarquement

Des restes de caissons comme derniers vestiges du Débarquement, à marée basse, certains sont posés directement sur la plage. Des blocs de béton ont été installés à Arromanches par les Anglais pour créer un port artificiel seulement quelques jours après le 6 juin 1944, et ainsi faire accoster les troupes et le matériel militaire. Aujourd'hui, la grande majorité de cette installation a été grignotée par la mer. Sur les 115 caissons, il ne reste plus qu'une quinzaine et aucun chantier n'est envisagé. La municipalité estime que d'ici 50 ans, il n'y aura plus aucune trace de ce pont artificiel, symbole de la logistique des Britanniques. Dans le secteur américain, l'érosion menace l'un des plus anciens musées de la Seconde Guerre mondiale qui pourrait déménager. C'est celui d'Utah Beach, construit sur un ancien blockhaus à l'emplacement même des combats. Pour protéger coûte que coûte le musée, tous les deux ans, 7 000 mètres cubes de sable sont nécessaires pour renforcer la dune. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage L. Barbier, A. Santos