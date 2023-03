Normandie : les dealers à la recherche de la drogue échouée

Ce jeudi après-midi encore, un hélicoptère de la gendarmerie survolait la plage de Cotentin (Normandie). Depuis deux semaines, des personnes de tout l’Hexagone viennent sur cette plage tenter de récupérer un potentiel sac de drogue que la mer rejetterait. Nous avons rencontré l’un de ces gens, il venait de Bordeaux, aidé de trois autres personnes. D’après ces dires, ils ont déjà rencontré des gens sur cette plage avec les mêmes objectifs qu’eux. Il nous a même confié avoir éventré un gilet de sauvetage qu’il pensait à tort être rempli de cocaïne. Le 26 février 2023, deux gros sacs contenant 800 kg de cocaïne ont été retrouvés sur la plage. Depuis cette découverte, des scooters et des voitures sillonnent le littoral à la recherche de sacs de drogue échoués quitte à rester ensabler. Il n’y a pas de quoi inquiéter le petit village de la Manche, pourtant ils ont tous vu des curieux aux abords de la plage. Dans la Manche, plus de deux tonnes de cocaïne ont été récupérées.Pour l’Office anti-stupéfiant, la vigilance est désormais plus soutenu que jamais sur le littoral et également au niveau des ports. L’année 2022, 28 tonnes de cocaïne ont été saisies par les autorités françaises. Les personnes qui touchent ou ramassent des stupéfiants risquent 10 ans de prison et plus de sept millions d'euros d’amende. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos