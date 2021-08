Normandie : les gîtes font le plein pour septembre

En plein coeur de la Normandie, Nicole Lelouvier loue son gîte depuis quinze ans. Son planning n'a jamais été aussi chargé que cette année. "Depuis le 4 janvier jusqu'au 18 septembre, je me suis réservé une semaine pour faire le grand nettoyage. Tout est réservé", a-t-elle confié. Même constat dans un autre gîte, où malgré une météo capricieuse, le téléphone ne cesse de sonner. "C'est pratiquement du jamais vu. D'habitude, on est complet jusqu'au 15 septembre sur les deux gîtes. Et là, on pousse jusqu'au 30 octobre, voire quinze jours par exemple au mois de novembre", nous a fait savoir Denis Lelouvier. Pour des vacanciers venus du Nord, la Normandie était un choix logique. "Mon mari adore aller au Mont-Saint-Michel, pourtant il a une petite trotte. Mais lui, c'est son bonheur. On vient juste pour tout ça, puis pour visiter beaucoup de choses", déclare une senior. Des vacanciers en recherche de tourisme, mais aussi de tranquillité et de verdure. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.