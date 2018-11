Normandie : comment lutter contre la bétonisation des prairies ?

La France est l'une des plus grandes puissances agricoles du monde. Pourtant, les champs et les prairies perdent du terrain. Peu à peu, les immeubles et les zones commerciales grignotent les campagnes. Une nouvelle étude a démontré l'ampleur du bétonnage dans certaines régions. Près de Caen par exemple, plus de 200 pavillons ont été construits depuis 2017. 2 300 hectares de terres agricoles ont ainsi disparu en dix ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.