Normandie : nouvelle découverte de cocaïne sur des plages

De mystérieux paquets blancs ont été retrouvés sur la plage par la gendarmerie mercredi après-midi. Des analyses sont en cours pour déterminer s'il s'agit bien de pains de cocaïne. Ils s'ajouteraient aux 22 kg découverts près du Havre depuis samedi. Ce n'est pas la première fois que des drogues s'échouent sur cette partie du littoral. En février dernier, plus de deux tonnes de cocaïne avaient été retrouvées dans le nord de la Manche. Dimanche dernier, 36 kg ont été découverts dans le Pas-de-Calais. Ces drogues seraient larguées par des trafiquants en fuite ou accidentellement décrochées de la coque des bateaux. Le procureur de la République du Havre, Bruno Dieudonné, explique : "l'enquête pourra déterminer si ces faits peuvent se rattacher à d'autres découvertes de pains de cocaïne sur le littoral Manche et Mer du nord de ces derniers mois". La plage de Saint-Jouin-Bruneval près du Havre est désormais interdite d'accès jusqu'à nouvel ordre. Surveillée nuit et jour par les gendarmes. "Il y aura des gens malintentionnés ou tout simplement des curieux qui espèrent trouver quelque chose ou qui ramassent juste par intérêt. On ne veut pas laisser tout ça sans surveillance", explique le maire de la commune, François Auber. Les récentes découvertes perturbent le début de la saison estivale pour les commerçants, alors que des pains de cocaïne pourraient à nouveau s'échouer sur la côte. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby