Normandie : pourquoi elle séduit la planète

Est-ce le cimetière américain de Colleville-sur-Mer, les plages du débarquement ou encore le Mont-Saint-Michel qui a convaincu le célèbre journal américain de mettre la Normandie à l'honneur ? Une région qui même en hiver attire de nombreux touristes, comme ici à Etretat. “C'est super, c'est vraiment grandiose”. “Pour moi, c'est une découverte magnifique”. Pour ceux qui découvrent la France, la Normandie est un passage obligé, comme pour cette touriste hollandaise. “La côte ici est vraiment très belle. Les petits villages sont eux aussi très beaux”. Même émerveillement pour ce groupe venu des Philippines. “Super endroit, super vue. Il y a des gens supers ici, donc je suis très content”. L'article du New York Times met en avant la côte normande et notamment ses pistes cyclables : la Vélomaritime. Mais il y a aussi la campagne : le Pays d'Auge et la production de cidre ou bien Giverny. Cette commune a inspiré des peintres impressionnistes comme Claude Monet. Pas étonnant que le charme de la région en est convaincu certains de s'y installer comme cette famille. “ Tous les jours quand on est là, on se dit qu'on a la chance d'habiter et de travailler ici. Je ne lis pas le New York Times, mais je comprends l'article”. La Normandie serait donc l'un des 50 de lieux à visiter dans le monde en 2022. Une très bonne nouvelle pour les commerçants. “Plus on parle de la Normandie, mieux c'est pour nous bien sûr. D'autant plus que ça fait longtemps qu'on n’a pas vu les étrangers”. “Ça va apporter un peu plus de monde. Il y aura toujours des gens curieux, des gens qui ne connaissaient pas et qui vont vouloir apprendre à nous connaître. Moi, je trouve que c'est très, très bien. La Normandie est la seule région de France à avoir trouvé sa place dans le classement. Elle se situe à la 31ème position. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos