Normandie : un dispositif de sécurité exceptionnel

Pour la sécurité de la commémoration du 75ème anniversaire du débarquement du jeudi 6 juin 2019, trois hélicoptères de l'armée de l'air seront prêts à intervenir à tout instant. Plus de 4 000 gendarmes seront dispersés autour de chaque commémoration. Des soldats de la force Sentinelle y seront en renfort. En mer, différentes zones seront interdites à la navigation, en fonction de chaque cérémonie.