Normes, gazole, concurrence : ce qui bloque toujours

Faire le plein, c'est un geste qui coûte beaucoup d'argent à Baptiste Imbert, agriculteur, tous les jours avant d'aller aux champs. Des engins agricoles, il en a plusieurs, tout aussi gourmand en carburant. Son carburant reste-t-il encore trop cher ? Il dépensera cette année 23 000 euros de gazole non-routier, moins les 2 875 euros d'aide de l'État. L'aide devait disparaître, mais après le mouvement de cet hiver, les agriculteurs ont obtenu son maintien. Autre avancé, ce coup de pouce fiscal est désormais versé plus tôt, en mars au lieu de juin, mais tout cela reste insuffisant pour l'agriculteur. Autre revendication des agriculteurs, les mêmes règles pour tous, afin de lutter contre la concurrence déloyale des produits importés. Y a-t-il du mieux ? Exemple : le poulet. Pour les éleveurs français, interdiction d'utiliser des antibiotiques de croissance. Mais nous autorisons toujours des poulets ukrainiens bourrés d'antibiotiques, élevés en batteries et vendus à des prix beaucoup plus bas. Seul changement notable, depuis quelques mois, la répression des fraudes contrôle en rayon l'origine des produits. TF1 | Reportage F. Chadeau, T. Copleux