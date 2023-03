Norvège : l'aventure polaire

C'est un allié qui ne vous réchauffera jamais assez, le lever de soleil à Finse. Ce village où les maisons semblent être posées dans la neige, où quatre Norvégiens seulement affrontent toute l’année la dureté du climat, où sans cette voie ferrée, vous ne pouvez pas accéder. La ligne Oslo Bergen passe par là. C’est l’une des plus belles du monde. Quelques indices nous font comprendre qu’il fera très froid à la sortie. Situé à 1 222 mètres d’altitude, voici la gare la plus haute de Norvège. Moins huit degrés en plein soleil, ces skieuses nous alerte. En hiver, il neige cinq jours sur sept. Du blanc partout, les quais, les rues et les toits. Finse a été créé il y a 120 ans. Malgré les apparences, ce n’est pas un hiver rigoureux. Ce guide de montagne est aussi le responsable du musée, dédié au chemin de fer. Ce fut une prouesse de construire cette voie ferrée, il y a un siècle. Puis de l’entretenir pour conduire des aventuriers, mais aussi la grande bourgeoisie. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y. Hovine, H. Massiot, C. Aguilar