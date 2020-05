Nos enfants grandissent pendant le confinement

Vider le lave-vaisselle, voilà une activité qu'Anouk, 2 ans, n'aurait pas expérimenté à la crèche. Depuis un mois et demi, elle a sa maman pour elle toute seule à la maison. Ce qui est loin d'être le cas d'habitude. Pour Louis et Inès, 18 et 10 ans, enfants de personnel soignant, le confinement les a fait mûrir plus vite que prévu. Leur mère travaille à l'hôpital, alors ils sont devenus les nouveaux gardiens de la maison.