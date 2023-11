Nos plus proches cousins : le refuge des bébés bonobos

C'est une garderie en pleine jungle où les adultes prennent s'occupent des petits un peu spéciaux, des bonobos. Légèrement chahuteurs, ce sont des jeunes, tous orphelins, recueillis après la mort de leurs parents. Ces femmes, en images, ne sont pas de simples soigneuses, leur métier, c'est d'être mère de substitution pour bonobo. C’est un métier unique, car les bonobos ne sont pas des primates comme les autres. Ce sont nos plus proches cousins, la famille est pour eux aussi vitale que boire et manger. Le but, c'est d'éduquer les petits pour qu'ils rejoignent plus tard des groupes de bonobos sauvages. Soin quotidien, mère de substitution, autant de précautions parce que les bonobos sont en voie de disparition. On ne les trouve qu'en République démocratique du Congo. Le refuge, Lola Ya Bonobo, y a été spécialement construit pour eux. Une fois adultes, les bonobos sont relâchés dans un grand enclos. Manger, c'est un plaisir pour ces primates et ce n'est pas le seul. Les bonobos pratiquent ce que les scientifiques appellent, le sexe convivial, un comportement plutôt rare. Même en mangeant, les bonobos se démarquent dans le règne animal. Ils vivent en groupe et sont dirigés par des femmes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Litzler, J. Parrot