Nos voisins peuvent-ils nous aider ?

Avec les raffineries à l’arrêt, et si nous allions chercher le carburant ailleurs ? A-t-on augmenté les importations ? Oui, depuis la semaine dernière, les groupes pétroliers et la grande distribution se sont tournés vers les raffineries étrangères. Pour le gazole, 50% de notre consommation venait déjà de l’étranger. Les importations se sont intensifiées. Pour l’essence, en revanche, la France était auto-suffisante. Donc, il a fallu trouver de nouveaux moyens de s’approvisionner. Comment ce carburant est-il acheminé ? Des pétroliers, principalement en provenance de la Belgique et des Pays-Bas, livrent les façades maritimes françaises. Le carburant est ensuite transporté via des oléoducs, des barges et des trains dans l’un des 200 dépôts de France. Dernier étape : les camions citernes transportent le carburant jusque dans les stations services. Un parcours long qui demande beaucoup de logistique. Y a-t-il des solutions plus simples ? C’est possible. En traversant, cette fois, les frontières terrestres. Jean-Louis Schilansky, ancien président de l’Union française des industries pétrolières (UFIP) avance : “Il y a des camions qui viennent des raffineries ou des dépôts belges et qui approvisionnent le nord de la France. Ils ne vont pas très loin. C’est une solution partielle. Ça améliore un peu la situation, mais ça ne résout pas le problème”. Une solution coûteuse et peu rentable car les camions-citernes n’ont pas une très grande contenance. Une livraison permet de faire environ 250 pleins. TF1 | Reportage L. Kebdani, J.F. Drouillet