Nos voitures en taille XXL : pourquoi elles ne cessent de grandir

Même marque, même modèle, mais 20 ans d'écart et quelques différences. Chaque détail a grandi de quelques centimètres : le rétroviseur, le coffre, les phares, et même le logo. Cela prend de la place. La Clio de 2023 est plus longue de 28 centimètres et plus large de neuf centimètres que celle des années 2000. Conséquence, il y a 150 kilos de différence entre les deux véhicules. Les voitures sont aujourd'hui bardées de capteurs et d'airbags. Un argument de sécurité dont bénéficie une voiture en particulier : le SUV. Les Français en raffolent. En 2023, une voiture vendue sur deux était un SUV. Alors pourquoi un tel engouement ? C'est pour le confort, mais aussi pour le sentiment de protection à bord. Point noir en revanche, la place que prend le SUV sur la route. Les voitures n'ont pas fini de s'agrandir et un gros gabarit demande évidemment plus de carburant pour rouler. Les SUV consomment quinze à 20% de carburant en plus que les citadines, mais ça ne semble pas freiner les ventes. Il s'en est vendu 40 millions dans le monde en 2023. TF1 | Reportage J. Maviert, B. Poizeuil