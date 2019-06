Notes de frais : pourquoi autant de fraudes ?

Gonfler le montant d'une facture et demander un justificatif de paiement, alors qu'on n'a rien payé, sont deux choses possibles. Dans notre pays, tricher sur les notes de frais est une pratique qui concernerait un salarié sur trois. Une fraude qui représenterait en moyenne 5% des dépenses d'une entreprise, ou un milliard d'euros chaque année. Alors quelles sont les mesures prises par les employeurs ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.