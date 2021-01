Notes sur les sites de vente ou de location : un système vraiment vertueux ?

Imaginez un monde où nous serions tous notés sur chacune de nos actions, comme dans la série télévisée "Black Mirror" du réalisateur Joe Wright, qui évoque les dérives des technologies numériques. S'il s'agit encore de science-fiction, les notations sont déjà bien intégrées dans les relations entre particuliers. Deux jeunes femmes se rencontrent pour la première fois grâce à une application de covoiturage. Conductrice et passagère sont pile à l'heure au rendez-vous. Le premier critère est validé. C'est parti pour trois heures de route, direction Rennes, le temps de faire connaissance. À l'arrivée, chacune devra évaluer sa covoitureuse sur l'ambiance d'une part, et surtout sur la sécurité. "Le plus important, ça va être la bonne conduite. Et puis la ponctualité aussi", selon Janelle, passagère. "On essaie d'être sympathique pour avoir des étoiles et pour que les gens soient contents, et puis que ça fasse du bouche à oreille", explique Margaux, conductrice. Ce système de notation, toutes les plateformes l'utilisent dès lors qu'il y a une transaction commerciale : location de maisons, location de voitures, garde d'enfant, mais surtout vente de vêtements d'occasion. Obtenir cinq étoiles permet de gagner en crédibilité, d'attirer de nouveaux clients. À l'inverse, une mauvaise note ne sanctionnerait pas seulement une mauvaise transaction chez les particuliers. Chacun se sentirait jugé personnellement.